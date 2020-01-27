Правительство Ингушетии отправлено в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в Instagram, что отправил в отставку республиканское правительство. "Мной принято решение отправить Правительство РИ в отставку", - написал глава региона. Причину этого решения он не назвал.

Примечательно, что еще на прошлой неделе Калиматов производил кадровые перестановки в этом правительстве. Так, на место уволившегося по собственному желанию и.о. министра экономики, промышленности и торговли Евгения Макаренко была назначена Лиана Плиева, утвержден в должности начальник госуправления автомобильных дорог Батыр Хаматханов, первым заместителем председателя правительства республики был назначен Владимир Сластенин, ранее он занимал пост советника Калиматова.