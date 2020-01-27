08 Августа 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Появилось видео взрыва дома в Махачкале, где мальчик поднес спичку к подвальному отверстию

Telegram-канал Baza опубликовал фото момента взрыва подвала жилого дома на улице Гамидова в Махачкале.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 января в столице Дагестана в пятиэтажном доме произошел взрыв - мальчик подставил горящую спичку к отверстию в подвале дома, которое было заложено кирпичами.

Оказалось, что внутри помещения скопилась газовоздушная смесь - произошел взрыв. Чудом ребенка не завалило камнями и кирпичами из разбитой стены, он отделался лишь ожогом лица. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Появилось видео взрыва дома в Махачкале, где мальчик поднес спичку к подвальному отверстию

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Теги: Гамидова, мальчик, спичка, МЧС, Махачкала, взрыв, газ



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