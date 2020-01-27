Жители тюменского поселка Матмасы вышли на акцию против застройки. В мэрии заявляют о "жестком манипулировании"

Жители п. Матмасы в Тюменской области устраивают протесты против застройки на месте их домов. Очередная акция прошла в выходные. Они уверяют, что чиновники без их ведома передали в руки застройщику земельные участки жителей поселка. Люди сравнивают ситуацию с возвращением крепостного права.

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"Это частный сектор. Люди купили землю, платят налоги, а меня просто берут и с землей продают", - возмущается жительница поселка. Протестующие сравнивают себя с крепостными, а руководство города, как они считают, перекладывает финансовые затраты на расселение жителей на застройщика. При этом, жители негодуют, что застраивать будут и так хороший район с удобной инфраструктурой.

"Матмасы - прекрасный район. Он зеленый. Рядом находятся больницы, детский сад, в который ходят дети и со всего Мыса, и со всего Звездного городка, и всем хватает места. Рядом находятся две школы: 48 и 96. Это прекрасное место для того, чтобы создавать семью и растить детей. Здесь очень хорошие соседи, все обожают животных. Низкие постройки, огромные дворы, хоть парковка, хоть что: все есть", - рассказывает Анастасия, жительница Матмас.

По мнению девушки, именно удачное расположение стало главной причиной застроить территорию. При этом, Анастасия сообщила, что все слухи о том, что жители поселка подали в суд на администрацию - ложные. Напротив, девушка демонстрирует корреспонденту исковое заявление, пришедшее ее матери, в котором женщина выступает ответчиком. "В суд подают на нас, потому что мы не хотим покидать свое жильё. Вот и все", - заключает Анастасия.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь главы Тюмени Гульнара Сидоркина, план по реализации застройки Матмасы принят еще в 2008 г. на заседании Тюменской городской думы и с этого же года ведутся аукционы по поиску застройщика. Таковым в 2016 г. стал "Сибстройкапитал", сменивший название в 2018 на "Улей Девелопмент". В этот же период проходило информирование жителей поселка по вопросу расселения. Информацию владельцы домов и квартир могли получить как на встречах в школах, так и на сайте администрации города.

"Изначально все дома разного качества и примерно одного года постройки, строились под людей, работающих на предприятиях. Мы сталкиваемся с тем, что сейчас идет жесткое манипулирование. Мы встречались с этими людьми неоднократно и формы встреч были разными: и большие залы, и маленькие. А потом мы видим человека, который говорил что-то на этой встрече, а после в своем чате пишет, что не говорил этого или речь шла о другом: я просто не знаю, как с такими людьми общаться", - комментирует ситуацию Гульнара Сидоркина.

По мнению пресс-секретаря главы Тюмени, якобы такой ажиотаж родился из-за любителей поживиться на незнающих гражданах, которые предоставляли последним информацию о стоимости их участка, предлагали перекупить или выступить посредником между жителями квартир и застройщиком. Таким образом, как считают в мэрии, жулики могли просто забрать разницу себе в карман. Также, с ее слов, ситуация усугубляется непониманием людьми деталей и формулировок, которые содержатся в получаемых ими документах о переселении. Более того, план предусмотрен на 15 лет, что значит, что расселение должно пройти до 2029 г. и на сегодняшний момент идет расселение только второй очереди, с жителями которой активно ведутся беседы. Подобные заседания прошли 18 и 22 января этого года.

"Причем люди, которые дают комментарии, это люди из седьмой-восьмой очереди, то есть, люди, которых будут переселять через 7-8 лет. С ними также впоследствии будут проводиться беседы, будет разговаривать застройщик, будет назначено время в приемной для того, чтобы убрать все эти кривотолки", - сообщает пресс-секретарь главы Тюмени.

По ее информации, весь существующий план распространяется на территории, где есть дома, признанные ветхими и аварийными. Под застройку отдано 40 многоквартирных домов, три из которых признаны аварийными (Пражская, 13, 20 и 36).