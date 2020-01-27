В Шадринске челябинскую фирму крупно оштрафовали за нарушение сроков исполнения программы "Формирование городской среды"

Челябинская фирма "Кратос" заплатит штраф в 600 тыс. руб. за нарушение сроков исполнения программы "Формирование городской среды" в Шадринске.

В июле прошлого года между этой фирмой и мэрией Шадринска было заключено два контракта на выполнение работ по благоустройству, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Работы нужно было завершить до 30 августа 2019 года. Вот только подрядчик долгое время нарушал условия договора, работы сделали не полностью и с грубыми нарушениями сроков.

Было возбуждено два административных дела, по результатам рассмотрения которых судом назначено наказание в виде штрафов - по 300 тыс. руб. за каждый нарушенный договор.