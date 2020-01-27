08 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
железная дорога рельсы путь тепловоз (2009) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале рабочий погиб под колесами грузового поезда

На Среднем Урале рабочий погиб под колесами поезда. Транспортные следователи начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось вечером 25 января на станции Сабик Свердловской железной дороги. Грузовым поездом был смертельно травмирован монтер пути.

Известно, что во время проведения работ мужчина споткнулся и упал перед проходящим составом. Тот переехал рабочего.

Сейчас транспортными следователями устанавливаются все обстоятельства и причины трагического происшествия. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы случившегося, также проведены опросы членов локомотивной бригады.

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На Среднем Урале рабочий погиб под колесами грузового поезда

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Теги: поезд, рабочий, погиб, Средний Урал



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