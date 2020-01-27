В Охотском море пропал загоревшийся траулер "Энигма Астралис"

Контакт потерян с судном "Энигма Астралис", которое горело в Охотском море.

Как сообщает РИА Новости, начата спасательная операция, 11 судов было направлены на поиски траулера.

Отмечается, что в районе был шторм, волны 5 метров. Утром 27 января были найдены нефтяные пятна жидкостей.

Траулер загорелся 21 января. Пожар был ликвидирован, однако к вечеру на судне вновь появилось открытое горение.

Ранее с горящего траулера было эвакуировано 47 моряков. Сообщалось, что на помощь пришло другое судно - экипаж перебрался на него. Погибших и пострадавших нет. Позже на горящем траулере произошел взрыв.