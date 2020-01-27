В Тюменские муниципалитеты завозят новые контейнеры для ТКО

По заявкам муниципалитетов Тюменской области, первые 80 контейнеров современного образца уже были завезены в Тобольск и в Упоровский и Ярковский районы. Для последнего это не новшество, так как в районе уже какое-то время активно развивается инфраструктура контейнерного парка. А вот жителей Упоровского района внедрение контейнерного способа сбора ТКО избавит от привязанности к графику работы спецтехники, что позволит выбрасывать мусор в любое удобное для людей время.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Тюменское экологическое объединение", помимо эстетического вида и вместительности, контейнеры современного образца отличаются простотой в использовании и, что немаловажно для северных районов, устойчивостью к перепадам температур.

По словам первого заместителя руководителя ООО"ТЭО" Светланы Петренко, региональным оператором планируется и в дальнейшем обновлять существующие контейнерные парки, а также создавать новые по всему региону.

Так, в 2020 г. планируется поэтапно вводить в эксплуатацию 379 контейнерные площадки в Ярковском (231) и в Упоровском (148) районах. Тобольск также не останется без внимания и многие микрорайоны смогут наконец распрощаться с подъездным мусоропроводом.