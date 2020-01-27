08 Августа 2020
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Экономика В России
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Россияне назвали идеальной зарплату в размере 92 тысячи рублей

Россияне мечтают о зарплате в среднем в 92 тыс. руб. в месяц. Это результаты опроса сервиса Работа.ру, на который ссылается RT.

Зарплату от 100 до 200 тыс. руб. в месяц хотели бы иметь всего 26% опрошенных. Но еще меньше – 4% - готовы довольствоваться зарплатой менее 30 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. руб.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тыс. руб., в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тыс. руб., а в Нижнем Новгороде — 70 тыс. руб.

Опрос также выявил различия в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. руб., а женщины — 80 тыс. руб.

В опросе приняли участие 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Стоит отметить, что в середине 2019 года средняя зарплата в России составляла порядка 45 тыс. руб., в 2018 году - 42 тыс. руб. 

 

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Россияне назвали идеальной зарплату в размере 92 тысячи рублей

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Теги: россияне, зарплата, уровень доходов



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