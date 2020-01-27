08 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Прикамье полицейские возбудили уголовное дело из-за аварии с 15 пострадавшими

В Пермском крае из-за ДТП с участием пассажирского автобуса, легкового автомобиля и грузовика, в котором пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Дело возбудил следственный отдел МВД России по Нытвенскому району по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в аварии с автобусом и двумя автомобилями пострадали 15 человек, среди них - 6-летняя девочка. Напомним, 26 января 2020 в 08.34 по автодороге М-7 "Волга" двигался автобус "КАВЗ" по маршруту "Чайковский - Пермь". В нем находилось 11 пассажиров.

На 414 км трассы водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком "Хендай" под управлением гражданина 1993 года рождения и с легковушкой "Опель Мерива" под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и 10 пассажиров автобуса, один из них несовершеннолетний 2013 года рождения; три пассажира автомобиля "Опель Мерива" и водитель "Хендая".

Отметим, что также краевым СКР проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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В Прикамье полицейские возбудили уголовное дело из-за аварии с 15 пострадавшими

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Теги: Очер, Пермь, трасса, ДТП, авария, М7, Волга, пострадавшие



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