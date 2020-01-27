08 Августа 2020
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Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

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минирование, Успенский, полицейский, бомба, оцепление (2012) | Фото:Накануне.RU

Вылетевший из Хабаровска в Москву самолет возвращается из-за сообщения о "взрывном устройстве"

Самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву, возвращается в порт вылета из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщает "Пятый канал". По данным телеканала, на борту находится 261 пассажир. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, на земле к приему самолета готовятся спасательные службы и правоохранительные органы.

По данным сайта мониторинга Flight24, речь идет о самолете Airbus A330-343. В районе Зейского водохранилища борт развернулся, затем снизился и направился в Хабаровск.

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Вылетевший из Хабаровска в Москву самолет возвращается из-за сообщения о "взрывном устройстве"

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Теги: хабаровск, самолет, минирование, возвращение, аэрофлот



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