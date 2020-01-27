"Уральские пельмени" устранили нарушения в новом иске к Нетиевскому. Суд назначил дату заседания

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/flat/other/chastnie-obyavleniya-po-remontu-kvartir/ можно найти здесь.



Общество Свердловская область Уральский ФО
дима брекоткин (2012) | Фото:http://vsempobitu.ru

"Уральские пельмени" устранили нарушения в новом иске к Нетиевскому. Суд назначил дату заседания

Арбитражный суд Свердловской области назначил предварительное заседание по иску актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие подали новый иск к Нетиевскому. Сумма требований составляет чуть больше 1 млн рублей.

Позже оказалось, что иск подан с нарушениями. В срок до 31 января "Пельменям" нужно было устранить указанные недостатки.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, все они были устранены истцом в срок. В связи с этим суд назначил дату предварительного заседания. Оно состоится 25 февраля.

Ранее Сергей Нетиевский отказался выплачивать "Уральским пельменям" 870 тысяч рублей по другому иску.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Уральские пельмени" устранили нарушения в новом иске к Нетиевскому. Суд назначил дату заседания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уральские пельмени, иск, Нетиевский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2020 09:24 Мск Актеры "Уральских пельменей" приступили к изучению материалов дела по новому суду с Нетиевским
Ранее 25.03.2020 12:27 Мск Суд по делу "Уральские пельмени" против Нетиевского" отложен на месяц по просьбе актеров шоу
Ранее 25.02.2020 14:42 Мск Суд рассмотрит иск "Уральских пельменей" к Сергею Нетиевскому в начале апреля
Ранее 19.02.2020 15:33 Мск "Было непросто": арбитраж подтвердил правоту "Уральских пельменей" в споре с Нетиевским

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2020 07:51 Мск Сергей Нетиевский не собирается выплачивать "Уральским пельменям" 870 тысяч, несмотря на решение суда
Ранее 13.01.2020 10:15 Мск "Уральские пельмени" подали новый иск к Нетиевскому с нарушениями. Суд оставил его без движения
Ранее 28.12.2019 12:52 Мск Суды продолжаются: "Уральские пельмени" потребовали от Нетиевского миллион
Ранее 12.12.2019 10:43 Мск Сергей Нетиевский не смог отсудить у "Уральских пельменей" 68 млн рублей
Ранее 09.12.2019 15:21 Мск "Нетиевский нас не объединял. Он просто был самым тактичным": Артист "Уральских пельменей" опроверг слова бывшего директора
Ранее 12.11.2019 12:47 Мск Нетиевский недоволен итогами суда с "Уральскими пельменями" и будет оспаривать решение
Ранее 12.11.2019 11:07 Мск "Уральские пельмени" выиграли у Нетиевского многолетний суд из-за телепрограмм команды
Ранее 15.10.2019 13:20 Мск "Уральские пельмени" не смогли через суд получить долю в компании своего экс-директора
Ранее 19.07.2019 15:43 Мск Сергей Нетиевский требует от "Уральских пельменей" 68 млн рублей и права на архивные концерты
Ранее 11.06.2019 13:48 Мск "Уральские пельмени" о бывшем коллеге Нетиевском: "С ума немножко сошел человек"
Ранее 21.05.2019 12:00 Мск В Москве арестованы счета компании Сергея Нетиевского
Ранее 16.05.2019 09:46 Мск Суд взыскал с "Уральских пельменей" более 800 тысяч рублей в пользу экс-директора Нетиевского
Ранее 15.04.2019 10:19 Мск Бывший директор "Уральских пельменей" снова будет судиться с командой
Ранее 21.12.2018 12:38 Мск У экс-директора "Уральских пельменей" в центре Москвы украли ноутбук из автомобиля
Ранее 26.11.2018 14:07 Мск Нетиевский в очередной раз выиграл суд у "Уральских пельменей"
Ранее 09.11.2018 09:09 Мск Нетиевский раскрыл подробности конфликта с артистами шоу "Уральские пельмени"
Ранее 06.11.2018 16:33 Мск Уголовное дело экс-директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского прекращено
Ранее 30.03.2018 12:35 Мск Генпрокуратура заинтересовалась уголовным делом экс-директора "Уральских пельменей"
Ранее 29.03.2018 21:19 Мск На экс-директора "Уральских пельменей" возбуждена уголовка
Ранее 01.03.2018 07:57 Мск "Единогласно": Андрей Рожков ушёл с поста директора "Уральских пельменей"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров