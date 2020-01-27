"Уральские пельмени" устранили нарушения в новом иске к Нетиевскому. Суд назначил дату заседания

Арбитражный суд Свердловской области назначил предварительное заседание по иску актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие подали новый иск к Нетиевскому. Сумма требований составляет чуть больше 1 млн рублей.

Позже оказалось, что иск подан с нарушениями. В срок до 31 января "Пельменям" нужно было устранить указанные недостатки.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, все они были устранены истцом в срок. В связи с этим суд назначил дату предварительного заседания. Оно состоится 25 февраля.

Ранее Сергей Нетиевский отказался выплачивать "Уральским пельменям" 870 тысяч рублей по другому иску.