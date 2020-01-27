В Иране самолет со 135 пассажирами во время посадки выкатился на автомобильное шоссе

Новый авиаинцидент в Иране. Самолет MD-83 иранской авиакомпании Caspian Airlines, летевший из Тегерана в Махшар, при посадке выкатился за пределы ВПП и аэропорта, пробил забор и остановился поперек автомобильного шоссе.

Местные СМИ сообщают, что на борту находилось 135 человек, в том числе несколько детей. По словам официального представителя Управления гражданской авиации Ирана, все пассажиры и экипаж живы и не пострадали. О причинах инцидента пока не сообщается.