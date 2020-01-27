Антимонопольщики признали отсутствие воды в одном из микрорайонов Перми, незаконным

В Перми кончилась проверка отсутствия воды в микрорайоне Камский. Антимонопольщики признали перекрытие, действовавшее в домах месяц, незаконным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Напомним, жители частного сектора в пермском микрорайоне Камский (Орджоникидзевский район) жили без воды с 17 декабря прошлого года до 14 января нынешнего. Пострадавшие вынуждены топить снег – в микрорайоне полностью нет воды. Причина – отключение компанией "НОВОГОР-Прикамье" расположенных водоразборных колонок. Проблемы коснулись 50 домовладений.

В ходе проверки выяснилось, что с 17 декабря 2019 года компания "Новогор-Прикамье" без предупреждения прекратила подачу воды через колонку, стоящую на улице Сурикова. В результате жители близлежащих частных домовладений, не подключенных к центральной системе водоснабжения, оказались без доступа к питьевой воде. В организации обосновали свои действия незнанием того, что колонку используют, а также отсутствием договора. Однако после общественной огласки 14 января воду все-таки вернули.

"Отсутствие заключенных договоров с потребителями и самостоятельное использование ими колонки не лишает "Новогор-Прикамье" права требовать оплаты предоставленных услуг, но и не позволяет прекращать подачу воды", – сказал заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

В адрес поставщика воды направлено предостережение о недопустимости повтора подобной ситуации. К административной ответственности "Новогор-Прикамье" привлекаться не будет.