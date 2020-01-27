Тюменцы сообщили о неадекватном мужчине: резал себе шею, никого не подпускал

Жители Тюмени сообщили в соцсетях о неадекватном поведении мужчины, который на ул. Пермякова чем-то острым резал себе шею, не подпуская никого к себе. Видеоролик инцидента попал в социальные сети, передает корреспондент Накануне.RU.

В областном департаменте здравоохранения пояснили, что инцидент произошел 26 января.

"В 5.03 в "скорую" поступил вызов на психоз к 28-летнему мужчине. В 5.12 поступил отказ от вызова "скорой". Бабушка сообщила, что ее внук убежал", - сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Повторно врачей по этому же адресу вызвали уже полицейские в 5.23. На место вызова бригада "скорой" прибыла в 5.38. После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в специализированный стационар.