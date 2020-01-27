Тюменцы сообщили о неадекватном мужчине: резал себе шею, никого не подпускал

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Ремонт под ключ: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/other/dompanel/, подробности здесь.
YouDo: http://remont.youdo.com/repair/flat/fine-finish/, подробнее >>
Ремонт под ключ: http://remont.youdo.com/repair/room/10-11/, подробное описание тут.


    футболки с вырезом вот

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменцы сообщили о неадекватном мужчине: резал себе шею, никого не подпускал

Жители Тюмени сообщили в соцсетях о неадекватном поведении мужчины, который на ул. Пермякова чем-то острым резал себе шею, не подпуская никого к себе. Видеоролик инцидента попал в социальные сети, передает корреспондент Накануне.RU.

В областном департаменте здравоохранения пояснили, что инцидент произошел 26 января.

"В 5.03 в "скорую" поступил вызов на психоз к 28-летнему мужчине. В 5.12 поступил отказ от вызова "скорой". Бабушка сообщила, что ее внук убежал", - сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Повторно врачей по этому же адресу вызвали уже полицейские в 5.23. На место вызова бригада "скорой" прибыла в 5.38. После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в специализированный стационар.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменцы сообщили о неадекватном мужчине: резал себе шею, никого не подпускал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мужчина, психоз, скорая



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров