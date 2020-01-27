Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

Ввести штрафы предложил глава ассоциации Олег Моисеев. Текста законопроект может быть разработан до конца текущего года.

По словам заместителя главы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александра Старовойтова (ЛДПР), проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения.

Regnum сообщает, что ранее петербургские депутаты Вера Сергеева и Денис Четырбок предложили уголовно наказывать за скручивание пробега либо штрафовать на сумму до 1 млн рублей.