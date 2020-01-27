В одном из районов Тувы ввели режим ЧС из-за подтопления

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Дзун-Хемчинском районе Тувы.

Мера принята в связи с подъемом грунтовых вод в городе Чадан.

В городе подтоплены один дом и 23 приусадебных участка, пишет Regnum со ссылкой на МЧС.

Для локализации источника подтопления спасатели отсыпали около 180 тонн грунта. Подготовлены четыре пункта временного размещения.

Ранее сообщалось, что жители Тулуна, пострадавшего от наводнения летом этого года до сих пор не могут получить положенных им по закону компенсаций.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.