СМИ: российские авиакомпании начали искать замену Boeing 737 MAX

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/flat/price/, посмотреть.
Ремонт под ключ: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/price/, лучшие цены.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/other/nedorogoy-remont-kuhni/, варианты по ссылке.



Экономика В России За рубежом
Utair Ютэйр Boeing 737 MAX (2019) | Фото:t.me/aviationmode

СМИ: российские авиакомпании начали искать замену Boeing 737 MAX

Российские авиакомпании вслед за крупными иностранными перевозчиками перестали ждать, когда авиационные власти разрешат полеты Boeing 737 MAX, и начали искать выход из сложившегося положения.
Читайте также:

Так, Utair собирается частично заменить MAX из своего заказа самолетами предыдущего поколения - 737 NG, пишут "Ведомости", ссылаясь на президента "Utair — пассажирские авиалинии" Пава Пермякова. По его словам, задержка ввода в эксплуатацию Boeing 737 MAX сдерживает развитие всей отрасли.

"Задержка ввода в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX — это серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли, в частности, Utair планировала в 2019 году получить три MAX, в 2020-м — еще три",— сказал Пермяков. Он отметил, что авиакомпания частично заменит MAX Boeing 737 NG, три модели придут в парк до лета. Компания будет стараться подобрать самолеты с минимальным возрастом. По словам Павла Пермякова, все Boeing 737 Max замещать нерационально, потому что цена 737 NG высока из-за отсутствия MAX.

Boeing 737 MAX Уральские авиалинии|Фото: Telegram-канал FlightMode

Из реальных эксплуатантов MAX в России только S7, остальные перевозчики на момент приостановки полетов самолета успели только сделать заказы. В итоге "Уральские авиалинии" сейчас ведут переговоры с Boeing о компенсации за задержки в поставках (у этой авиакомпании сейчас монопарк из Airbus). "Победа" заявила, что возьмет четыре Boeing 737 NG у другой "дочки" "Аэрофлота" – авиакомпании "Россия", самолеты прибудут в парк лоукостера в течение месяца. О планах еще одного заказчика 737 MAX – авиакомпании NordStar – пока ничего не известно.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: российские авиакомпании начали искать замену Boeing 737 MAX

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: boeing 737 max, замена, utair, уральские авиалинии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров