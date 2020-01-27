СМИ: российские авиакомпании начали искать замену Boeing 737 MAX

Российские авиакомпании вслед за крупными иностранными перевозчиками перестали ждать, когда авиационные власти разрешат полеты Boeing 737 MAX, и начали искать выход из сложившегося положения.

Так, Utair собирается частично заменить MAX из своего заказа самолетами предыдущего поколения - 737 NG, пишут "Ведомости", ссылаясь на президента "Utair — пассажирские авиалинии" Пава Пермякова. По его словам, задержка ввода в эксплуатацию Boeing 737 MAX сдерживает развитие всей отрасли.

"Задержка ввода в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX — это серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли, в частности, Utair планировала в 2019 году получить три MAX, в 2020-м — еще три",— сказал Пермяков. Он отметил, что авиакомпания частично заменит MAX Boeing 737 NG, три модели придут в парк до лета. Компания будет стараться подобрать самолеты с минимальным возрастом. По словам Павла Пермякова, все Boeing 737 Max замещать нерационально, потому что цена 737 NG высока из-за отсутствия MAX.

Из реальных эксплуатантов MAX в России только S7, остальные перевозчики на момент приостановки полетов самолета успели только сделать заказы. В итоге "Уральские авиалинии" сейчас ведут переговоры с Boeing о компенсации за задержки в поставках (у этой авиакомпании сейчас монопарк из Airbus). "Победа" заявила, что возьмет четыре Boeing 737 NG у другой "дочки" "Аэрофлота" – авиакомпании "Россия", самолеты прибудут в парк лоукостера в течение месяца. О планах еще одного заказчика 737 MAX – авиакомпании NordStar – пока ничего не известно.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.