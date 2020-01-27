В Екатеринбурге по игровой площадке детского сада разгуливал неадекватный мужчина

В Екатеринбурге на территорию детского сада проник полуголый неадекватный мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось на днях возле одного из детсадов в Октябрьском районе уральской столицы. Туда проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нем только нижнего белья указывало на его неадекватное состояние.

После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке он был выведен работниками учреждения за пределы детского сада. В дальнейшем неадеквата передали сотрудникам правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних). Следователи намерены установить не только обстоятельства такого поведения мужчины, но и оценить обеспечение безопасности детей со стороны администрации детсада.