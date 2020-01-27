РЖД переправила на правый берег Камы поезда дальнего следования из-за закрытия участка Горнозаводской ветки

РЖД перенаправила на правый берег Камы пассажирские поезда дальнего следования № 12/11 "Москва - Новый Уренгой" и № 84/83 "Москва – Приобье", следующие через Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Остановочными пунктами в Перми у поездов теперь являются станции "Пермь-Сортировочная", Левшино, Чусовская.

Напомним, с сегодняшнего дня закрыто движение поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь-I - Пермь-II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Несогласные с закрытием участка пермяки неоднократно проводили митинги и пикеты. Они считают, что отмена электричек приведет к тому, что жители отдаленных районов окажутся отрезанными от центра города и полагают, что увеличение количества автобусов не спасет ситуацию.

Сегодня в соцсетях появилась видеозапись первых пересадок с электрички в маршрутки. Пермяки жалуются, что добираться до работы и школы таким образом неудобно: маршрутки маленькие, тесные и времени на дорогу теперь приходится тратить больше.