В НБА клубы массово нарушают правила 24 и 8 секунд в память о Коби Брайанте

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубы сегодня массово устроили акцию в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, погибшем накануне в результате авиакатастрофы.

Встречи регулярного чемпионата начались с нарушений правил 24 и 8 секунд (под этими номерами Брайант выступал на протяжении карьеры), пишет портал sport24.ru.

The Hawks start the game with an 8-second violation, the Wizards follow suit with a 24-second violation for Kobe Bryant. #RIP pic.twitter.com/9vjWx1gdJD — DC Maryland Virginia (@DMVFollowers) January 26, 2020

Tribute for Kobe at Knicks/Nets tip-off. Teams are taking a :24 second violation to begin games in honor of the ultimate #24. pic.twitter.com/hv7MZDCEDz — VHM (@marchtbood) January 26, 2020

Напомним, что частный вертолет 41-летнего экс-баскетболиста разбился в окрестностях Лос-Анджелеса 26 января. На борту находились несколько человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джанна.