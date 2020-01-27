08 Августа 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
(2019) | Фото: Забайкалье+

В Забайкалье до 31 января закрыты пункты пропуска для туристов на границе с Китаем

Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. Правительство региона рекомендует жителям воздержаться от поездок в КНР, говорится в сообщении пресс-службы главы края.
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В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи подозрения на заражение коронавирусом в регионе не зафиксированы. Тем не менее, еще с прошлой недели ведомство совместно с пограничным управлением ФСБ России проводит соответствующие профилактические мероприятия. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин отметил, что все приграничные пункты пропуска оснащены тепловизорами. Режим повышенной готовности при прохождении границы отработан пограничниками, сотрудниками таможенной службы и Роспотребнадзора. Правительство Забайкальского края направило официальное обращение властям автономного района Внутренняя Монголия, на территории которого находится приграничный город Маньчжурия, и провинции Хэйлунцзян с рекомендацией усиления контроля с китайской стороны на границе. Ввиду того, что пассажиропоток из-за празднования восточного Нового года упал в 15 раз, принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года. Пропускаться будет грузовой транспорт и граждане в рамках деловых поездок.

Министерству здравоохранения Забайкальского края поручено провести разъяснительную работу с населением по профилактике коронавируса, а также провести обучающие мероприятия с медицинскими работниками муниципальных образований региона по диагностике, лечению и проведению противоэпидемиологических мероприятий при коронавирусе.

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В Забайкалье до 31 января закрыты пункты пропуска для туристов на границе с Китаем

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Теги: забайкальский край, пропускные пункты, китайский коронавирус, 2019-ncov



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