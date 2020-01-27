СКР продолжает расследовать дело Меламеда

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова.

Ранее СМИ сообщили о том, что уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности.

Адвокат Александр Аснис, представляющий интересы "Роснано", заявил "Коммерсанту", что срок давности по этому делу вышел еще летом прошлого года. При этом у него нет данных о том, что уголовное дело по этой причине было прекращено.

В феврале 2018 года Мосгорсуд отказался продлять срок домашнего ареста в отношении Леонида Меламеда.

Напомним, в 2017 году в Генпрокуратуре заявили о необходимости направить дело на доследование, указав, что в уголовном деле выявлены "грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения". Однако позднее генпрокурор РФ Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня о возврате дела бывших руководителей корпорации "Роснано". 12 мая 2017 года дело поступило в Черемушкинский суд Москвы.

В декабре 2017 года суд вернул прокурору уголовное дело экс-главы "Роснано" и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова. Напомним, они обвиняются в растрате более 226 млн рублей.