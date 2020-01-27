Прокуратура проводит проверку по факту задержку двух рейсов в аэропорту Челябинска

Проводится проверка по факту задержки двух рейсов из международного аэропорта Челябинск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Так, 24 января был задержан на 19 часов рейс Челябинск – Новый Уренгой в связи с поздним прибытием воздушного судна из Казани. Это повлекло изменение времени вылета следующего рейса по маршруту Челябинск-Казань на шесть часов.

Транспортной прокуратурой начата проверку по факту задержек двух авиарейсов авиакомпании "ЮВТ АЭРО".

"Будет проверено исполнение авиаперевозчиком лицензионного и воздушного законодательства в части своевременного предоставления резервного воздушного судна, предоставления пассажирам обязательных услуг при задержках рейсов", - отметили в ведомстве.