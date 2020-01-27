08 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Зима на Ямале, холода, суровая зима на Ямале, мороз, морозы, холод на Ямале (2016) | Фото: правительство.янао.рф

На Ямале кочевник случайно застрелил вахтовика из ружья, которым владел незаконно

Жителю ямальской тундры грозит срок за причинение смерти по неосторожности – смерть вахтовика от ранения дробью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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По версии следствия, вечером 10 июня 2019 года трое работников ООО "Управление технологического транспорта и специальной техники "Бурсервис" выехали на "Трэколе" с работы на базу, находившуюся в 25 км северо-западнее от поселка Сабетта. Во время поездки по растаявшему зимнику вахтовики провалились в ручей. В поисках помощи они обратились к местному жителю, чьи чумы были расположены вблизи.

Сообщив на базу о происшествии, рабочие остались на улице в ожидании помощи. 30-летний тундровик зашел в чум, чтобы взять ружье и отогнать свору собак. Доставая заряженное ружье, которое он незаконно хранил в жилище на полу под листом пенопласта, он зацепился курком за пенопласт. Произошел выстрел. Дробь попала в грудь одному их вахтовиков, стоявшему в пяти метрах от чума. 45-летний пострадавший умер по пути в больницу поселка Сабетта.

Обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Дело ушло в суд.

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На Ямале кочевник случайно застрелил вахтовика из ружья, которым владел незаконно

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Теги: ямальская тундра, стрельба, ружье, дробь, УТТ и СТ Бурсервис



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Развитие сюжета:

Ранее 31.03.2020 09:40 Мск На Ямале кочевник застрелил вахтовика из ружья и получил условный срок

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