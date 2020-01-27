США закрывают консульство и вывозят граждан из Уханя

Соединённые Штаты закрывают своё консульство в Ухане и намерены эвакуировать своих граждан. Специальными бортами планируется вывезти из очага распространения эпидемии коронавируса в КНР около тысячи человек.

Издание Global Times сообщает, что официальный Пекин поможет Вашингтону провести эвакуацию.

Ранее о намерении вывезти своих граждан из Уханя объявила Франция. Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от поездок в КНР, а туроператоры Tez Tour и "Интурист" приостанавливают продажи путёвок.