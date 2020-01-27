В конце теплого января в Екатеринбурге сильно похолодает

По данным синоптиков, в начале предстоящей недели в Екатеринбурге существенно похолодает. По ночам температура воздуха будет падать ниже 20 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, похолодание начнется уже с понедельника, 27 января. Днем в уральской столице ожидается минус 9-11 градусов и небольшой снег.

В ночь на 28 января температура опустится до 18-20 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут минус 14-16. Ночью 29 января похолодает до минус 22-24 градусов. Днем воздух прогреется до минус 12-14 и пойдет слабый снег.

Метеорологи отмечают, что январь в этом году в Екатеринбурге на 7 градусов теплее нормы. Средняя температура с начала месяца составляет минус 5,7 градуса.