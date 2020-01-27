08 Августа 2020
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опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

На довыборах депутатов в поселке Роза все мандаты получили "единороссы"

На дополнительных выборах депутатов Совета Розинского городского поселения победили кандидаты от "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Довыборы прошли 26 января. Замещались восемь мандатов. По итогам голосования во всех округах победили кандидаты от "ЕР": Светлана Тищенко (47,51% голосов избирателей), Олеся Хотинская (66,9%), Андрей Тофан (76,35%), Ринат Шангиреев (74,39%), Владимир Тофан (66,67%), Светлана Хайдукова (71,76%), Виктор Еловсков (91,91%), Татьяна Воронина (90,35%).

Напомним, в октябре восемь депутатов сложили полномочия в знак протеста против объединения в муниципальный округ.

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На довыборах депутатов в поселке Роза все мандаты получили "единороссы"

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Теги: выборы, Роза, Единая Россия, депутаты,



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