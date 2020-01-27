Франция вывезет своих граждан из города Ухань

Французские власти решили эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань.

Отмечается, что во Франции подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, передает Regnum.

Генконсульство страны в Ухане проинформировало граждан, что планирует совместно с местными властями организовать автобусное сообщение, позволяющее французам покинуть город.

Напомним, в Китае уже более 40 человек умерло от пневмонии, вызываемой новым штаммом коронавируса, несколько сотен находятся в критическом состоянии, заразились вирусом уже более тысячи человек.

Российские туроператоры приостанавливают продажу путевок в Китай из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По данным Ассоциации туроператоров России, сегодня в Китае находятся около 6-7 тыс. туристов из России.