В Нижневартовске установлена личность стрелка, открывшего огонь по прохожим

В Нижневартовске силовики установили личность стрелка, устроившего пальбу по прохожим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

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Силовики выяснили, что с оружием в руках находился 31-летний местный житель. Его ищут. По предварительным данным, оружие, попавшее на записи, – охолощенный автомат. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, конфликт произошел в ночь на 26 января около дома № 38 по улице Омская. Первый вызов силовикам поступил в 2.50, второй – в 13.00. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ссоры в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он сделал несколько выстрелов. Пострадавших нет.