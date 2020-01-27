Алла Пугачева посоветовала всем женщинам "70+" носить вуаль

Певица Алла Пугачева, которая в последнее время в соцстеях выглядит все моложе, рекомендовала дамам в возрасте 70+ носить вуаль. На своей странице в Instagram артистка отпубликовала селфи в вуали и написала: "Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+".

В комментариях к снимку самые разные мнения: одни считают, что Алле не нужно прятать лицо, поскольку она выглядит "как девочка", другие упрекают певицу и отмечают, что ее "вуаль" – это фотошоп, которым она без меры обрабатывает снимки, становясь действительно 30-летней девушкой без единой морщинки. Некоторые благодарят за совет, например, актриса Эвелина Бледанс: "Спасибо за совет! Уже запасаюсь".