08 Августа 2020
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Общество В России Москва
Алла Пугачева (2020) | Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева посоветовала всем женщинам "70+" носить вуаль

Певица Алла Пугачева, которая в последнее время в соцстеях выглядит все моложе, рекомендовала дамам в возрасте 70+ носить вуаль. На своей странице в Instagram артистка отпубликовала селфи в вуали и написала: "Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+".

В комментариях к снимку самые разные мнения: одни считают, что Алле не нужно прятать лицо, поскольку она выглядит "как девочка", другие упрекают певицу и отмечают, что ее "вуаль" – это фотошоп, которым она без меры обрабатывает снимки, становясь действительно 30-летней девушкой без единой морщинки. Некоторые благодарят за совет, например, актриса Эвелина Бледанс: "Спасибо за совет! Уже запасаюсь".

Алла Пугачева|Фото: instagram.com/alla_orfey

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Алла Пугачева посоветовала всем женщинам "70+" носить вуаль

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Теги: алла пугачева, вуаль, фотошоп



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