В Кургане мужчина болтал по телефону и не заметил, как его сбил поезд
В Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
Инцидент произошел днем 25 января на 2370 км третьего перегона "Курган - Утяк", сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
На место выехали сотрудники СК и транспортной полиции. Выяснилось, что 41-летний мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте и отвлекся на телефонный разговор.
Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, опрашиваются родственники и очевидцы случившегося.