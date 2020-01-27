08 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
состав, поезд, вагон (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане мужчина болтал по телефону и не заметил, как его сбил поезд

В Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Инцидент произошел днем 25 января на 2370 км третьего перегона "Курган - Утяк", сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

На место выехали сотрудники СК и транспортной полиции. Выяснилось, что 41-летний мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте и отвлекся на телефонный разговор.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, опрашиваются родственники и очевидцы случившегося.

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В Кургане мужчина болтал по телефону и не заметил, как его сбил поезд

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Теги: Курган, Утяк, поезд, смерть, гибель, мужчина, СК



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