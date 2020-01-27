Дефицит йода привел к его резкому подорожанию в российских аптеках
В России за прошлый год йод подорожал на 25-29%. Цены отдельных марок возросли более чем на 64%.
Так, в декабре 2018-го аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год - уже по 18. Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в стране.
Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, сообщает газета "Известия".
По словам экспертов, на рынке слишком мало предприятий, которые производят данный антисептик.
В ФАС пояснили, что йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на него не подлежат госрегулированию.
Как сообщалось, в июне 2019 года в России продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. С начала года медикаменты подорожали на 3,9%, свидетельствуют данные Росстата.
Цены увеличиваются на дешевые лекарства. По данным статведомства, йод, офтан катахром, валидол стали дороже на 1,9-3,4%. Повышение цен на лоратадин, троксерутин, таурин, настойка пустырника, валокордин, корвалол, алмагель, метамизол натрия, вату и бинты составило в среднем 0,7-1,5%.
Ранее сообщалось, что лекарства подорожают за счет маркировки. Исследования показывают, что россияне начали экономить на лекарствах: продажи в аптеках сократились впервые с 2015 года.