08 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане столкнулись несколько машин - шесть человек пострадали

В Кургане при столкновении нескольких автомобилей пострадали шесть человек.

Очень крупная авария произошла 26 января в 11.10 возле дома №122 на улице Бурова-Петрова.

Водитель 1994 года на "Хендай" ехал по Бурова-Петрова со стороны улицы Химмашевской в направлении Промышленной, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до автобуса и врезался в него. "От удара "Хендай" отбросило на второй "Хендай", который ехал в попутном направлении. После этого касательно столкнулся с правой передней частью "пазика". После этого автомобиль отросило на "встречку", где произошло столкновение с "Мицубиши" и "Опелем".

Травмы получили шесть человек, которые находились в "Опеле", среди них двое детей. Одну пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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В Кургане столкнулись несколько машин - шесть человек пострадали

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Теги: Бурова-Петрова, Химмашевская, Промышленная, Курган, авария, ДТП, пострадавшие, ГИБДД



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