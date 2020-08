Билли Айлиш стала триумфатором премии "Грэмми"

Билли Айлиш и ее трэк "bad guy" получили премию "Грэмми" в самой главной номинации – "Песня года".

В борьбе за премию в этой номинации Билли Айлиш обошла Леди Гагу с песней "Always Remember Us This Way", кантри исполнительницу Таню Такер с композицией "Bring My Flowers Now", хип-хоп певицу H.E.R. с песней "Hard Place" и Тейлор Свифт, которую номинировали с песней "Lover". Кроме того, в этой номинации были представлены Лана Дель Рей с треком "Norman Fucking Rockwell", шотландский музыкант Льюис Капальди с композицией "Someone You Loved" и Мелисса Джефферсон, известная под псевдонимом Лиззо, исполнившая песню "Truth Hurts", передает РБК.

62-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.

Билли Айлиш получила на "Грэмми-2020" шесть номинаций (больше только у Лиззо — восемь). Помимо уже взятой награды "Песня года", ее выдвинули в остальных трех главных категориях, а также в номинациях "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучший инжиниринг альбома, неклассический" и "Лучший вокальный поп-альбом".