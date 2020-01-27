В Перми закрыли участок Горнозаводской ветки: из электрички людей пересадили в тесные маршрутки

С сегодняшнего дня в краевой столице закрылось движение поездов на участке Горнозаводской ветки Пермь-I - Пермь-II, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилось несколько видеозаписей первой пересадки пассажиров электрички на городской автобус. На кадрах видно, как из электрички выходит огромная толпа людей и двигается к припаркованным маршруткам.

"До центра центра города можно добраться на автобусе №51 и №3 с этими билетами бесплатно. До Перми-II можно добраться на автобусе №2", - говорит пассажирам диктор.

Люди обгоняют друг друга, чтобы успеть занять место. У некоторых пассажиров большие сумки, коляски. Был замечен в толпе и пассажир с собакой.

В группе защитников железной дороги пермяки делятся впечатлениями от утренней поездки:

"Я сегодня после электрички сел в хваленный трамвай и не смог доехать до работы, так как впереди другой сломался", - пишет Святослав.

"У меня сегодня муж на Гознак поехал из Левшино на первых автобусах, а это надо встать в пять утра. Потому что с Перми -I, если сесть на 3 автобус, нужно минут 50 ехать, просто не успел бы к 07.30. С Перми-II успевал. Мне еще предстоит узнать все "прелести", подготовленные администрацией города, в среду", - поделилась Елена.

"Четыре полных вагона электрички должны уместиться в две 15-местные маршрутки? А если кто-то с чемоданом или детской коляской? Позаботились о людях", - иронично отметила Ольга.

Напомним, закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Несогласные с закрытием участка пермяки неоднократно проводили митинги и пикеты. Они считают, что отмена электричек приведет к тому, что жители отдаленных районов окажутся отрезанными от центра города и полагают, что увеличение количества автобусов не спасет ситуацию. Ранее власти Перми ответили на критику закрытия движения электричек на участке Горнозаводской ветки.

Примечательно, что инициатором закрытия участка был губернатор Максим Решетников, оно неоднократно переносилось и свершилось только после его отставки и ухода в Минэкономразвития РФ.