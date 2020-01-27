В Прикамье умерла женщина, убившая двоих детей во время "изгнания бесов"

В Кудымкаре скончалась женщина, подозреваемая в убийстве своих детей, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе краевого минздрава Накануне.RU сообщили, что в выходные подозреваемая в убийстве скончалась. В краевом управлении СК пока не готовы сказать, будет ли из-за смерти фигуранта закрыто уголовное дело.

Напомним, утром 23 января подозреваемая, предположительно, убила пятилетнего и годовалого детей, после этого попыталась нанести вред себе и оказалась в больнице. Другие дети, двух и девяти лет, находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии.

По некоторым данным, около года назад родители погибших стали интересоваться религией и вскоре оказались в секте. В день трагедии мать якобы решила, что в двух ее детей "вселились бесы". Родственники объясняют поступок женщины послеродовой депрессией. Местные жители рассказывают, что семья была благополучная, дом ухоженный, в нём всегда был порядок. Многодетную маму все знали как верующую женщину. Версию с "бесами" она озвучила медикам перед отправкой в больницу. Якобы ранее она после случившейся в семье трагедии говорила знакомым, что "будет рожать столько, сколько Бог даст". Подозреваемая – педагог по образованию, но по основной профессии, предположительно, никогда не работала.