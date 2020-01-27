В Екатеринбурге ребенка выгнали из автобуса из-за нехватки денег на проезд: транспортную компанию ждет проверка

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о высадке подростка из автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, кондуктор маршрута №077 потребовала от 12-летнего мальчика, чтобы он покинул салон автобуса, так как у него не хватило денег на оплату проезда. Подросток ехал вместе с другом и они попытались оплатить проезд при помощи одной "Е-карты", но оплата прошла только за одного. После этого кондуктор высадила мальчика в вечернее время в частном секторе в районе улицы 2-я Новосибирская.

Сейчас прокуратура устанавливает, имел ли место данный инцидент. В ведомстве намерены дать оценку соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте. Также запрошена необходимая документация в транспортной компании.