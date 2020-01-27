08 Августа 2020
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Политика За рубежом
С-400 (2017) | Фото: Виталий Кузьмин

Россия поставила в Китай второй комплект С-400

Россия завершила поставку морским путем в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Акт приема-передачи был подписан в КНР в декабре прошлого года.

Согласно контракту, российская сторона будет проводить 18-месячное гарантийное обслуживание зенитно-ракетных комплексов.

Китай стал первой страной, куда на экспорт были поставлены новейшие российские системы ПВО. Согласие на поставку в Поднебесную ЗРК С-400 президент РФ Владимир Путин дал еще в 2014 году. О заключении контракта было официально объявлено в апреле 2015 года.

Однако в 2017 году одно из судов, перевозивших комплектующие для С-400, попало в шторм в районе Ла-Манша и было вынуждено вернуться назад. В апреле 2019 года КНР получил новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме.

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Россия поставила в Китай второй комплект С-400

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Теги: россия, китай, с-400



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