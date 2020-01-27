В Лос-Анджелесе в авиакатастрофе погибли легендарный баскетболист Коби Брайант и его дочь

В Лос-Анджелесе в разбившемся вертолете погиб 41-летний баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним разбилась старшая дочь Джанна – девочке было 13 лет. Всего погибло пять человек, в том числе баскетбольный тренер Кристина Маузер, жена солиста группы Tijuana Dogs Мэтта Маузера.

Крушение частного пассажирского вертолета, по предварительным данным, произошло из-за погодных условий – над городом стоял густой туман. Диспетчеры сообщили, что вертолет, на борту которого находился Брайант, на небольшой высоте нарезал круги, возможно, ожидая улучшения погоды. В какой-то момент пилот решил совершить несколько маневров, направился в гористую местность, где борт и столкнулся с горами.

Коби Бин Брайант был легендой НБА. На протяжении 20-ти сезонов он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", играл на позиции атакующего защитника. За время карьеры в НБА выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12-й раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА. На летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов он выиграл золотые медали в составе сборной США. 14 апреля 2016 года закончил карьеру. В 2018 году получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".