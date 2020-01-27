08 Августа 2020
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Общество В России Москва
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Роспотребнадзор выпустил постановление о мерах борьбы с коронавирусом 2019-nCoV

Главный санитарный врач России выпустил постановление "О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ уже зарегистрирован в Минюсте России. Постановление было разработано еще 24 января. "Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, в Китае уже более 40 человек умерло от пневмонии, вызываемой новым штаммом коронавируса, несколько сотен находятся в критическом состоянии, заразились вирусом уже более тысячи человек. 

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Роспотребнадзор выпустил постановление о мерах борьбы с коронавирусом 2019-nCoV

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Теги: роспотребнадзор, коронавирус, 2019-ncov



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