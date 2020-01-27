Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин предложил всероссийскую программу реновации

Новый заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предложил начать всероссийскую программу реновации жилья.

"Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов. Надо развивать инфраструктуру, проводить капремонт, реновировать жилой фонд. "Жилье в стране стареет достаточно серьезными темпами, и это создает большую угрозу", - сообщил он.

"С Маратом согласен: Владивостоку и другим городам Приморья она нужна", – уже отреагировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Инициативу поддержали и глава Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы давно ждем распространения этой практики на наш регион", – сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что кабмин России подготовил проект национальной программы развития Дальнего Востока, которая рассчитана до 2025 года.

В документе, среди прочего, предлагается провести в регионе реновацию, создать местную авиакомпанию и привлечь 11,5 трлн руб. инвестиций. На рассмотрение правительства проект программы внесло министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, где подсчитали, что доля аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья в регионе превышает среднероссийский показатель в три раза.

Если программа будет принята, то на Дальнем Востоке увеличатся темпы строительства, будет запущена программа реновации и субсидирования строительства социальной и инженерной инфраструктуры.