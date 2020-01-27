Синоптики: россиян ждет аномальный февраль

Прогноз синоптиков говорит о том, что жителей России в феврале ждут холодная аномалия температурного режима.

Это касается только северо-востока страны. Здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. При этом на остальной территории России будет не по сезону тёплая погода - в среднем на 2-4 градуса выше нормы, сообщают "Метеовести".

Как сообщалось ранее, этой зимой погоду в России определяет теплый ветер с Атлантики, именно поэтому на азиатской территории страны экстремально тепло.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. "Это так называемый Восточно-Сибирский антициклон, он и определяет погоду", — отметил он.

По словам синоптика, в этом сезоне антициклон не сформировался. Воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.