08 Августа 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

ДТП с двумя пострадавшими произошло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла автоавария с двумя пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, ДТП случилось по улице Турбинной. Водитель "Фольксваген Пассат" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Киа Рио".

В результате аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир "Киа". У 25 - летнего мужчины, медики констатировали перелом левого бедра; двухлетняя девочка получила ушибы головы и была госпитализирована.

По словам владельца "Киа Рио", он попытался уйти от  столкновения сместившись в право, однако этого избежать не удалось. Обе иномарки   получили механические повреждения.

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ДТП с двумя пострадавшими произошло в Екатеринбурге

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Теги: ДТП, авария, дети



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