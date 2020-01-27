ДТП с двумя пострадавшими произошло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла автоавария с двумя пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, ДТП случилось по улице Турбинной. Водитель "Фольксваген Пассат" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Киа Рио".

В результате аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир "Киа". У 25 - летнего мужчины, медики констатировали перелом левого бедра; двухлетняя девочка получила ушибы головы и была госпитализирована.

По словам владельца "Киа Рио", он попытался уйти от столкновения сместившись в право, однако этого избежать не удалось. Обе иномарки получили механические повреждения.