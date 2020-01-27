В Кремле прокомментировали отставку правительства Медведева

В Кремле объяснили отставку правительства Дмитрия Медведева.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение было принято на фоне новых задач и оценок, которые были озвучены главой государства во время послания Федеральному собранию.

Официальный представитель кремля отметил, что речь идет, в том числе, о поправках в Конституцию. Песков добавил, что правительство Медведева ушло в отставку, "дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", которые являются экстраординарной задачей, сообщает "Интерфакс".

15 января после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Напомним, 21 января был утвержден новый состав правительства. В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы кабмина Михаила Мишустина из ФНС.