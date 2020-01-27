08 Августа 2020
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Общество В России
Боярский с семьей (2020) | Фото: instagram.com/p/B7tffCCoQur/

Появилось фото Боярского без шляпы и очков

Внешний вид российского актера Михаила Боярского озадачил российских пользователей соцсетей.

Фотография артиста, на которой он запечатлен без шляпы и очков, появилась в Instagram-аккаунте его дочери Елизаветы Боярской.

На снимке семья Боярского: жена Екатерина, дочь Елизавета и сын Сергей. 34-летняя Елизавета к подписи к фото поздравляет старшего брата с днем рождения.

Боярский с семьей (2020)|Фото: instagram.com/p/B7tffCCoQur/

Пользователи интернета выразили свое удивление в комментариях и отмечают, что шляпа актера явно молодит. Другие поддерживают актера и признаются в любви к Боярскому.

Напомним, в декабре 2019 года народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский отметил 70-летний юбилей. Первыми бессменного Д'Артаньяна всея Руси поздравили многочисленные родственники.

В фильмографии Боярского более 80 лент, самая известная из которых, конечно, "Три мушкетера", где он сыграл прославившую его роль Д'Артаньяна. А начиналась карьера Михаила в кино с таких фильмов как "Новогодние приключения Маши и Вити", "Старший сын", "Собака на сене". Также Боярский озвучивал мультфильмы, исполнял вокальные партии в кино и записывал сольные альбомы. У артиста полтора десятка ролей в Театре Ленсовета.

Боярский является общественным деятелем, например, он активно борется за права курильщиков. Иногда оказывается и в центре скандалов. Например, в 2019 году артист дерзко припарковался на встречной полосе движения, а потом отрицал, что был в этот момент в данном месте, хотя инцидент был зафиксирован на фото.

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Появилось фото Боярского без шляпы и очков

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Теги: Боярский, артисты



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