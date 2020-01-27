Российские туроператоры приостанавливают продажу туров в Китай

Российские туроператоры Tez Tour и "Интурист" решили приостановить продажу путёвок в Китай из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки из-за смертельного коронавируса.

Отправка российских туристов компанией Tez Tour приостанавливается с 27 января. Продажа туров возобновится после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

"Интурист" уже приостановил продажу своих туров в КНР, а приобретённые путёвки можно сдать или поменять туристическое направление.

По данным Ассоциации туроператоров России, сегодня в Китае находятся около 6-7 тыс. туристов из России, сообщает RT.

Ранее в Китае официально заявили о том, что ученые установили вероятный источник коронавируса.

Источником были дикие животные. Какие именно - пока неизвестно.

Работники центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов Хуанань в городе Ухань. В 33 из 585 образцов были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса.

На этом рынке и торговали дикими животными. Напомним, Китайские власти рекомендовали гражданам без необходимости не приезжать в город Ухань, где началась эпидемия, и не выезжать оттуда. Тем не менее, начинается сезон, когда миллионы китайцев путешествуют по стране в преддверии Праздника Весны - нового года по восточному календарю.