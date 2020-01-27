СМИ: оставивший детей в "Шереметьево" мужчина написал записку
В московском аэропорту "Шереметьево" были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую, как предполагается, оставил их отец.
В ней сказано о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.
При этом отец оставил все документы на детей и копию своего паспорта, сообщает РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, транспортные полицейские установили личность мужчины, который оставил двух мальчиков в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Хабаровска.
В настоящее время отца мальчиков разыскивают. Мужчина бросил детей 2011 и 2014 годов рождения.
В настоящее время они находятся в одной из подмосковных больниц.