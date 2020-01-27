СМИ: оставивший детей в "Шереметьево" мужчина написал записку

В московском аэропорту "Шереметьево" были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую, как предполагается, оставил их отец.

В ней сказано о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

При этом отец оставил все документы на детей и копию своего паспорта, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, транспортные полицейские установили личность мужчины, который оставил двух мальчиков в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Хабаровска.

В настоящее время отца мальчиков разыскивают. Мужчина бросил детей 2011 и 2014 годов рождения.

В настоящее время они находятся в одной из подмосковных больниц.