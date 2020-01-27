Дерипаска: Нужно понизить ключевую ставку до 4%

Снижение Центробанком ключевой ставки до 4% и реализация объявленных новым кабмином мер позволит экономике России вновь "не скатиться в болото".

Такое мнение высказал миллиардер Олег Дерипаска. "Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5% так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото",— написал бизнесмен на своей странице в Telegram.

По его мнению, снижение ключевой ставки Банком России до 4% уберет излишнее давление на рубль и вернет его в диапазон 65–68 руб. за доллар.

Напомним, 13 декабря 2019 года Центробанк, как и ожидали эксперты, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25%.

ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.

Напомним, 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко - три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п.

О возможном решительном снижении ставки Набиуллина упоминала еще в середине октября. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 года