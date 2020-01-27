08 Августа 2020
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Экономика В России
Герман Греф (2020) | Фото: YouTube

Греф рассказал, в какой валюте хранить сбережения

Сбережения лучше хранить в рублях, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", - сказал он.

Греф признался, что большую часть своих сбережений хранит в рублях, другую часть - в долларах и евро, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил о колебаниях валютного курса. Некоторые СМИ написали, что он якобы заявил: "Курс рубля скоро может составить 200 рублей за доллар".

Однако Ведев сказал немного иначе. Он отметил, что "участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону и движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, а в сторону 40 рублей невозможно".

Ведев возмутился этими заявлениями и объяснил свою позицию. Он отметил, что такая информация действительности не соответствует.

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Греф рассказал, в какой валюте хранить сбережения

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Теги: Греф, рубли, деньги



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