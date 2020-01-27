Пассажир рейса Хабаровск - Москва оставил в "Шереметьево" своих детей
Транспортные полицейские установили личность мужчины, который оставил двух мальчиков в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Хабаровска.
В настоящее время отца мальчиков разыскивают. Мужчина бросил детей 2011 и 2014 годов рождения.
В настоящее время они находятся в одной из подмосковных больниц, сообщает "Интерфакс".
Это далеко не первый подобный случай: так, женщина оставила дочку в поликлинике, пытаясь таким образом избавиться от ребенка, другая мать оставила сына в игровой комнате торгового центра.
Ранее в Подмосковье была задержана женщина, оставившая своих детей в хостеле Котельников. 30-летняя мать бросила двоих годовалых детей.