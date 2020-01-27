Пассажир рейса Хабаровск - Москва оставил в "Шереметьево" своих детей

Транспортные полицейские установили личность мужчины, который оставил двух мальчиков в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Хабаровска.

В настоящее время отца мальчиков разыскивают. Мужчина бросил детей 2011 и 2014 годов рождения.

В настоящее время они находятся в одной из подмосковных больниц, сообщает "Интерфакс".

Это далеко не первый подобный случай: так, женщина оставила дочку в поликлинике, пытаясь таким образом избавиться от ребенка, другая мать оставила сына в игровой комнате торгового центра.

Ранее в Подмосковье была задержана женщина, оставившая своих детей в хостеле Котельников. 30-летняя мать бросила двоих годовалых детей.